Muradiye Şelalesi'nde Türk Bayrağı Dalgalandı
JAK Timi'nin zorlu doğa operasyonu halkın beğenisini topladı
Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesinde Türk bayrağını göndere çekti.
Zorlu doğa şartlarında gerçekleştirilen faaliyette ekipler bölgeye güvenli şekilde ulaşarak şelalenin nokta hakimiyetinin sağlandığı alana bayrak açtı. Operasyon esnasındaki çalışmalar, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.
Jandarma, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır". Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
