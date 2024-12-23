Murat Kekilli'nin Annesinin Cenazesi Adana'da Defnedildi

Murat Kekilli'nin Annesi Sıdıka Kekilli Hayatını Kaybetti

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli, geçirdiği rahatsızlıklar sonucu Adana'da vefat etti. Hayatını kaybeden Sıdıka Kekilli, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü süre zarfında dün, acı haberi sevenlerine ulaştırdı.

Cenaze Töreni ve Defin

Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına, Murat Kekilli'nin yanı sıra yakın aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, cemaat Sıdıka Kekilli'yi son yolculuğuna uğurladı.

Murat Kekilli ve ailesinin bu zor gününde, sevenleri ve dostları yanındaydı.

Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.