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Murat Kurum’dan İmamoğlu’na sert eleştiri: Ev kadınları sandıkta cevap verecek

Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmemesini eleştirdi. İmamoğlu'nun sözlerini "ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmeme, ayrıştırma ve küçümseme" olarak yorumlayan Kurum, CHP'li rakibine 31 Mart seçimlerinde ev kadınlarının gereken cevabı sandıkta vereceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 18:02
Murat Kurum’dan İmamoğlu’na sert eleştiri: Ev kadınları sandıkta cevap verecek

Murat Kurum: İBB Başkanı İmamoğlu Ev Kadınlarını Küçümsüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde kadın üyelerle buluştu. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu'nun "Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın." şeklindeki açıklamalarını eleştiren Kurum, İmamoğlu'nun ev kadınlarını ayrıştırdığını ve küçümsediğini iddia etti. Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. Bu değer bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek." dedi.

murat kurum

Murat Kurum: İmamoğlu, Ev Kadınlarını Ayrıştırıyor!

Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sabah katıldığı bir televizyon programında ev kadınlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmeyi eleştirdi. İmamoğlu'nun, "Ev kadınları daha çok oy veriyor diye. Yoksa kadınlar statüsünde demeyelim. Ama ev kadınlarında daha çok. Hatta ciddi bir fark gibi gözüküyor. Ama İstanbul'da yıktığımızı düşünüyorum." şeklindeki sözlerine tepki gösteren Kurum, İmamoğlu'nun ev kadınlarına saygı göstermediğini savundu.

Kurum: İstanbul'un Kadınlarına İhanet Ediyorlar!

Kurum, İBB Başkanı'nın İstanbul'daki kadınların eserlerini görmeme tutumunu eleştirerek, "İstanbul’un neresine gitsek kadınlarımızın eserlerini görüyoruz. Sizler ailelerimizin yapı taşlarısınız. Toplumumuzun gelişmesinde iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde her alanda ne kadar önemli bir görev aldığınızı biz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili mevcut aday maalesef bilmiyor. ‘Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim’ diyor. Ev kadınları kadınlar statüsünde yer almasın diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor." şeklinde konuştu.

Kurum: 31 Mart'ta Ev Kadınları Cevabını Verecek!

Kurum, İmamoğlu'na 31 Mart'ta ev kadınları tarafından cevap verileceğini söyleyerek, "Ev kadınlarımızı, ailemizin temelini, çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez, had bilmez CHP’li adaya, 31 Mart’ta ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek. Seni yetiştiren de bir ev kadını. Öyle boyundan büyük laflar etme. Sen bizim annelerimize, ev kadınlarımıza dil uzatamazsın, onları küçümseyemezsin, onları hakir göremezsin. Onlar ailelerinin direği oldular, yeri geldi annelik yeri geldi babalık yaptılar. Yeri geldi hem çalıştılar hem ailelerine baktılar." ifadelerini kullandı.

Kurum: İBB Yönetimi İSKİ'yi Rezalet Haline Getirdi!

Kurum, ayrıca mevcut İBB yönetimini eleştirerek, "İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Bugün yarı zamanlı belediye başkanı kalkmış, ‘İSKİ tam bir rezalet’ diyor. Evet İSKİ'yi siz bu hale getirdiniz. İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceğiniz için harcadınız. İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Bırakın yatırım yapmayı elektrik parasını ödeyemiyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kurum: 1 Nisan'dan İtibaren Beykoz'a Hizmet Geliyor!

Beykoz'a yönelik vaatlerini de sıralayan Kurum, 1 Nisan'dan itibaren Beykoz'un hizmet almayan mahallelerine ulaşacaklarını belirtti. Ayrıca trafik sorunlarına da çözüm getireceklerini ifade etti.

Murat Kurum'un Projeleri:

Çocuklar için ücretsiz seyahat: 0-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin ücretsiz toplu taşıma hakkı.

Kadın girişimcilere destek: 100 bin girişimci kadına 100 bin lira destek.

İstanbul genelinde 650 bin yeni konut inşası.

Trafik sorununa çözüm: Yeni metrolar, tüneller, otopark sistemleri ile trafik sorununu çözmek.

İstanbul'un afetlere hazır hale gelmesi için çalışmalar.

İstanbul'un ulaşımını iyileştirmek ve konforunu artırmak için çeşitli projeler.

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