Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji

Muratpaşa'da +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı: Sanatla Enerji ve İklim Vurgusu

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak temasıyla düzenlenecek olan +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayının 5’incisini 5–6 Aralık tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. İlk kez 2021 yılında düzenlenen çalıştay, sergiler, canlı performanslar ve atölyelerle yenilenebilir enerji ve iklim krizi gündemini sanatsal bir perspektifle ele alacak.

GAİA, Dünyanın Ruhu Sergisi

Sevda Kesim koordinasyonunda gerçekleşecek GAİA, Dünyanın Ruhu sergisi, doğa ve gezegenin ruhunu farklı disiplinlerle yorumlayacak. Sergide Oksana Muraveva, Mina Golzar, Müşerref Gönül Açar, Mehmet Budak, Rana Golzar, Sevda Semizoğlu ve Oktay Seçilmiş’in eserleri yer alacak.

Program kapsamında katılımcılar, rüzgarın gücünü sanata dönüştürecek Yel Değirmeni Atölyesi ile zeytinin kültürel ve besinsel zenginliğini paylaşacak Zeytinli İşler Keçe Atölyesine katılabilecek. Oksana Muraveva, canlı performansında "Sonsuzluğun Ağacı Zeytin"i tuvale taşıyarak zeytin ağacının barış, bilgelik ve uzun ömürle özdeşleşen hikâyesini resmedecek. Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı öğrencileri ise Sevda Kesim eşliğinde zeytin temalı resimler yapacak. Ritim sanatçısı Berna Tutkun da atölyesinde katılımcılara müzikal bir deneyim sunacak.

"Dönüşümün Güzelliği" Performansı

Geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, plastik, cam, metal ve poşet gibi atıkları tutkal veya kimyasal madde kullanmadan, yalnızca ısı ve basınçla biçimlendirerek sanatsal formlara dönüştürdüğü Dönüşümün Güzelliği performansıyla çalıştay programında yer alacak.

İklim Krizine Sanatla Müdahale: İleri Dönüşüm Atölyeleri

Semra Erkal koordinasyonundaki Sanatsal İleri Dönüşüm Çağdaş Sanat Grubu, "Enerjiyi Paylaşmak" sergisinde yenilenebilir enerji kaynaklarını ileri dönüşüm teknikleriyle yorumlayacak. Sergide Emel Öner, Güldane Kaya Kaçar, Nigar Ceyhan, Pınar Ataç ve Süheyla Akkaya’nın eserleri yer alacak.

Semra Erkal, "Sürdürülebilir Zamanın İzleri" ve "Yaşayan Dünya" başlıklı enstalasyonlarında kentleşme ile doğa arasındaki dengeyi mikro yeşilliklerle örülü yapılar üzerinden sorgulayacak. Çalıştay kapsamındaki atölyeler arasında Doğanın İzi Ekolojik Baskı Atölyesi (Süheyla Akkaya koordinatörlüğünde), El Yapımı Kağıt Atölyesi (Nigar Ceyhan koordinatörlüğünde) ve Kağıttan Rölyef Doku Atölyesi (Emel Öner koordinatörlüğünde) bulunuyor.

Etkinlik, sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak Akdeniz’in geleceğine umut ve farkındalık getirmeyi hedefliyor.

"ENERJİYİ PAYLAŞMAK" SERGİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLERİ DÖNÜŞÜM TEKNİĞİYLE YORUMLANIYOR