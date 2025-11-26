Muş Bulanık'ta Gıda Denetimi: Market ve İşletmelerde Son Kullanma Tarihi Kontrolleri

Denetimler eş zamanlı olarak yürütüldü

Muş’un Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda ürünü satışı yapan işletme ve marketlerde kapsamlı bir gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ile gıda kodeksine uygunlukları esaslı şekilde incelendi. Ekipler, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmelerinin ardından ilçede faaliyet gösteren işletmelerde titiz denetimler yaptı.

Eş zamanlı yapılan denetimlerde işyeri personeli ve satışı yapılan ürünlere ilişkin kayıtlar kontrol edildi; ihlal tespit edilen hususlarda gerekli işlemler başlatıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Hayvansal gıdaların satış ve toplu tüketime sunulduğu işletmelerde; İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince gerekli kontroller yapılmıştır. Halkımızın güvenli ve teniz gıdaya ulaşması ve toplum sağlığı açısından Denetim ve kontroller düzenli aralıklar sürecektir"

Yetkililer, halk sağlığı açısından denetim ve kontrollerin aralıksız şekilde devam edeceğini vurguladı.

MUŞ’UN BULANIK İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA ÜRÜNÜ SATIŞI YAPAN İŞLETME VE MARKETLERDE DENETİM YAPTI.