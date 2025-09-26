Muş Şeker Fabrikası'nda 44. Dönem Pancar Alımı Başladı

Muş Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 44. pancar alım kampanyası başladı; hedef 1532 çiftçiden 320 bin ton, ekonomiye katkı yaklaşık 2 milyar lira.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:04
Muş Şeker Fabrikası'nda 44. Dönem Pancar Alımı Başladı

Muş Şeker Fabrikası'nda 44. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı

Muş Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 yılı 44. pancar alım kampanyası resmi törenle başlatıldı. Fabrika önündeki törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yetkililer, kampanyanın bölge üretimine ve ekonomiye sağladığı katkıya vurgu yaptı.

Kampanyanın hedefleri ve üretim beklentisi

Muş Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ercan Koç, kampanyanın başladığını duyurarak hedefleri paylaştı. Koç, "Bugün itibarıyla kampanyamıza başlamış bulunmaktayız. Bu yıl, 1532 çiftçi ile sözleşme yaptık. Bu kapsamda fabrikamızda yaklaşık 320 bin ton pancar alımı olacak. Yaklaşık 41 bin 510 ton şeker, 80 bin ton küspe ve 12 ton melas elde edilecek. Bu yıl üretilen şeker, melas ve küspenin ekonomiye katkısı yaklaşık 2 milyar lira civarında olacak. Çiftçiye 1 milyar liradan fazla ödeme yapılacak."

Koç, fabrikanın kapasitesini artırma ve çiftçilere daha fazla ekim alanı sağlama planlarına da vurgu yaptı ve kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Tören ve katılımcılar

Tören sonrası fabrikanın ilk pancarını getiren çiftçiye hediye takdim edildi. Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Fabrika yetkilileri ve üreticiler, kampanyanın bölge tarımına ve yerel ekonomiye olumlu etkileri olacağını belirtti.

Muş Şeker Fabrikası'nda 44. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı.

Muş Şeker Fabrikası'nda 44. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı.

Muş Şeker Fabrikası'nda 44. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
3
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
4
2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde açıldı
5
Bakan Bak'tan Defne Kurt'a Tebrik: 4 Altınla Tarihi Başarı
6
Samsun'da Salatalık Serasında 15 Kök Kenevir: Şüpheli Y.A. Gözaltında
7
Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Gazzeli Hastaları Kabul Kararını Destekledi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı