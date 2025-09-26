Muş Şeker Fabrikası'nda 44. Dönem Pancar Alımı Başladı

Muş Şeker Fabrikası'nda 44. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı

Muş Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 yılı 44. pancar alım kampanyası resmi törenle başlatıldı. Fabrika önündeki törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yetkililer, kampanyanın bölge üretimine ve ekonomiye sağladığı katkıya vurgu yaptı.

Kampanyanın hedefleri ve üretim beklentisi

Muş Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ercan Koç, kampanyanın başladığını duyurarak hedefleri paylaştı. Koç, "Bugün itibarıyla kampanyamıza başlamış bulunmaktayız. Bu yıl, 1532 çiftçi ile sözleşme yaptık. Bu kapsamda fabrikamızda yaklaşık 320 bin ton pancar alımı olacak. Yaklaşık 41 bin 510 ton şeker, 80 bin ton küspe ve 12 ton melas elde edilecek. Bu yıl üretilen şeker, melas ve küspenin ekonomiye katkısı yaklaşık 2 milyar lira civarında olacak. Çiftçiye 1 milyar liradan fazla ödeme yapılacak."

Koç, fabrikanın kapasitesini artırma ve çiftçilere daha fazla ekim alanı sağlama planlarına da vurgu yaptı ve kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Tören ve katılımcılar

Tören sonrası fabrikanın ilk pancarını getiren çiftçiye hediye takdim edildi. Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Fabrika yetkilileri ve üreticiler, kampanyanın bölge tarımına ve yerel ekonomiye olumlu etkileri olacağını belirtti.

Muş Şeker Fabrikası'nda 44. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı.