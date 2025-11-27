Muş’ta 4 yıl 2 ay hapisle aranan İ.U. Korkut’ta yakalandı

Muş Korkut'ta, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.U., JASAT operasyonuyla yakalandı ve ilgili birimlere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:48
Jandarma ekipleri operasyonla şüpheliyi yakaladı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U.'nun Korkut ilçesinde saklandığı tespit edildi.

İlamat ve İnfaz Masasının kararıyla hakkında kesinleşen cezanın konusu, "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması" suçudur. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan İ.U., işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Jandarmanın aranan şahıslara yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

