Muş’ta 4 yıl 2 ay hapisle aranan İ.U. Korkut’ta yakalandı

Jandarma ekipleri operasyonla şüpheliyi yakaladı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U.'nun Korkut ilçesinde saklandığı tespit edildi.

İlamat ve İnfaz Masasının kararıyla hakkında kesinleşen cezanın konusu, "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması" suçudur. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan İ.U., işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Jandarmanın aranan şahıslara yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MUŞ'UN KORKUT İLÇESİNDE HAKKINDA 4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.