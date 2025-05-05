Muş'ta Aile Çalıştayı Düzenlendi: Aile Kurumunun Önemi Vurgulandı

Muş’ta Aile Çalıştayı Düzenlendi

Muş Valiliği himayesinde, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen Aile Çalıştayı, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile Müessesesinin Önemi

Açılış konuşmasını yapan Muş Valisi Avni Çakır, aile müessesesinin toplumsal gelişimdeki rolüne vurgu yaparak; "Tüm dünyada, medeniyetlerin ve toplumların her türlü gelişimini, kalkınmasını, birliğini, beraberliğini tesis eden en güçlü müessese aile müessesesidir." dedi.

Çakır, bireylerin aile ortamında dünyaya geldiğini ve bu ortamın geleceğe dair değerleri şekillendirdiğini belirtti. Ülkemizde çocuk sayısındaki azalmaya dikkat çeken Vali Çakır, "Eskiden insanlar çocuklarıyla övünüyordu, oysa günümüzde 2 çocuk bile fazla görülüyor. Gençlerin zihninde ortalama bir ailede 3 çocuk düşüncesi ağır geliyor." diyerek mevcut duruma eleştirilerde bulundu.

Nüfus Artışındaki Durum

Türkiye'nin 2 yıl önce nüfus artış hızında Fransa'nın gerisine düştüğünü anlatan Çakır, Muş'ta son 5 yılda doğum oranlarının yaklaşık %20 oranında gerilediğini ifade etti. "İnşallah hepinizin çok güçlü, çok mutlu, çok sağlıklı, bol çocuklu aileleri olur." şeklinde konuştu.

Gençler Arasında Aile Bağlarının Güçlenmesi

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise aile kurumunun, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri var olduğunu ancak son 200 yılda zayıfladığını belirtti. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte aileye verilen önemin artmasını umduklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise aile kurumunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve devletin sosyal hizmetler alanında aileyi önceliklendiren çalışmalar yaptığını bildirdi. Kırtay, aileyi destekleyici tedbirlerin alınarak olası krizlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından çalıştay, eğitimciler, akademisyenler ve kurum müdürlerinin katıldığı oturumlarla devam etti. Çalıştaya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz ve diğer kurum amirleri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Muş Valiliği himayesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Muş Valiliği himayesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle "Aile Çalıştayı" düzenlendi.