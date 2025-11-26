Muş'ta cinsel taciz şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı

Muş'ta aranan S.Ş., Bulanık'ta düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı; hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:27
Bulanık'ta yürütülen çalışmada hakkında kesinleşmiş cezası olan kişi gözaltına alındı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bulanık ilçesinde aranan şahıs tespit edildi. Bulanık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu, S.Ş. saklandığı adreste yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelinin Bulanık İlamat ve İnfaz Bürosunun kararıyla "cinsel taciz" suçundan infaza yönelik 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

