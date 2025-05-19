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Muş'ta Doğa Tutkunları Yeni Yürüyüş Rotalarıyla Buluşuyor

Muş Valisi Avni Çakır, doğaseverlerle birlikte kentin doğal güzelliklerini keşfetmek için yürüyüş etkinlikleri düzenliyor.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:52
Muş'ta Doğa Tutkunları Yeni Yürüyüş Rotalarıyla Buluşuyor

Muş'ta Doğa Yürüyüşleri Başlıyor

Muş Valisi Avni Çakır ve doğaseverler, Muş'un doğal güzelliklerini tanıtmak ve keşfetmek amacıyla yeni yürüyüş rotaları oluşturma çalışmalarına hız verdi.

Yürüyüş Etkinliği Organize Edildi

Muş Valiliği'nin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle düzenlediği doğa yürüyüşünde, Vali Çakır ve katılımcılar Turna Gölü'nden 2,100 rakımlı Ilıca Yaylası'na kadar 5 kilometrelik parkuru yürüdü. Yaylada, katılımcılar halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Doğa Tutkunlarına Davet

Her hafta farklı bölgelerde yürüyüş etkinlikleri düzenleyen grubun amacı, Muş'un göz alıcı doğal güzelliklerini tanıtmaktır. Vali Avni Çakır, bu tür etkinliklere zaman buldukça katıldığını belirterek, "Muşluların sahip olduğu güzelliklerin farkında olmaması üzücü. Bu rotaları hem Muşlulara hem de doğaseverlere tanıtmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Herkesi Doğaya Çağırıyor

Çakır, "Ilıca Yaylası, yazın doğası ile oldukça cazip bir yer. Herkesin buraya gelmesini bekliyoruz. Yürüyüşlere katılmak isteyenler AFAD ve derneğimizle iletişime geçebilirler." dedi.

Katılımcıların Görüşleri

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Sevil Polat, "Ilıca Yaylası'na geldik ve 5 kilometre yürüdük. Sayın Valimiz bizimle birlikte oldu. Herkesin buraya gelmesini öneriyorum." dedi.

Diğer bir katılımcı Hatice Taşçı ise, "Genç Adımlar Derneği ile her hafta farklı rotalarda yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bugünkü yürüyüş biraz zorluydu ama çok keyif aldık. Herkesi bu etkinliklere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Protokol Üyeleri de Katıldı

Etkinliğe ayrıca Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve diğer protokol üyeleri de katılarak yürüyüşe destek verdiler.

Muş'ta Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle doğa...

Muş'ta Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır, doğaseverlerle Turna Gölü'nden 2 bin 100 rakımlı Ilıca Yaylası'na kadar 5 kilometrelik parkurda yürüdü, yaylada halay çekti. Doğanın canlanmasıyla her hafta farklı bölgelerde yürüyüş yapan doğa tutkunları, bu etkinliklerle kentin güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor.

Muş'ta Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle doğa...

Muş'ta Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır, doğaseverlerle Turna Gölü'nden 2 bin 100 rakımlı Ilıca Yaylası'na kadar 5 kilometrelik parkurda yürüdü, yaylada halay çekti. Doğanın canlanmasıyla her hafta farklı bölgelerde yürüyüş yapan doğa tutkunları, bu etkinliklerle kentin güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor.

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