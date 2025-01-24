Muş'ta Erken Yaşta Evliliklere Karşı Bilinçlendirme Seferberliği

Muş'ta Erken Yaşta ve Zorla Evliliklere Karşı Bilinçlendirme Seferberliği

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan bilinçlendirme seferberliği, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl 50'si köyde toplam 73 noktada gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri sayesinde, 13 bin 306 kişiye ulaşılırken, 50 bin broşür de dağıtıldı.

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı kapsamında il merkezi ve beş ilçede etkinliklerine devam ediyor. Müdürlüğün bünyesinde, psikolog ve sosyologların yer aldığı ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere kadar giderek, vatandaşları bilinçlendiriyor.

Yücetepe Köyü'nde Bilgilendirme Faaliyeti

Merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yücetepe köyünde, dördü kadın olmak üzere dört kişilik ekip erken yaşta evliliğin olumsuz etkileri konusunda bilgilendirme yaptı.

Müdür Kırtay: Bilinçlendirme Faaliyetlerimiz Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, konuyla ilgili açıklamalarında, müdürlük olarak köyleri dolaşarak vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi. Kırtay, "Geçen ay muhtarlarımızla bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda köylerde eğitim ortamları oluşturmak için işbirliği yaptık. Eğitimlerde 13 bin 306 kişiye ulaştık, 50 bin broşür dağıttık," dedi.

Psikolog Mediha Avcı: Farkındalık Artırmak İçin Çalışıyoruz

Psikolog Mediha Avcı, köyleri dolaşarak erken yaşta evlilik konusundaki farkındalığı artırmaya çalıştıklarını belirtti. Avcı, "Kar kış demeden köy köy geziyoruz. Erken yaşta evlilik, bir şiddet türü olduğu için bu konuda bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

Köy Sakinlerinden Destek

Köy sakinlerinden Nazmiye Tan, kendi deneyimini paylaşarak, "14 yaşında evlendim ve erken yaşta anne oldum. Bu konuda böyle bir çalışmanın yapılması çok önemli," dedi. Tan, ekiplerin çalışmasını takdirle karşıladı.

Muş'ta erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl 50'si köy 73 noktada yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle 13 bin 306 kişiye ulaşıldı, 50 bin broşür dağıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı" kapsamında il merkezi ve 5 ilçede çalışma başlattı. Müdürlük bünyesinde oluşturulan aralarında psikolog ve sosyologların bulunduğu ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere kadar giderek, vatandaşları erken yaşta ve zorla evlilikle ilgili bilgilendiriyor. Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyünde giden 4 kişilik ekip, bir araya geldikleri kadın ve erkeklere erken yaşta evliliğin ilerleyen zamanlarda yaratacağı olumsuzlukları anlattı.

Muş'ta erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl 50'si köy 73 noktada yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle 13 bin 306 kişiye ulaşıldı, 50 bin broşür dağıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı" kapsamında il merkezi ve 5 ilçede çalışma başlattı. Müdürlük bünyesinde oluşturulan aralarında psikolog ve sosyologların bulunduğu ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere kadar giderek, vatandaşları erken yaşta ve zorla evlilikle ilgili bilgilendiriyor. Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyünde giden 4 kişilik ekip, bir araya geldikleri kadın ve erkeklere erken yaşta evliliğin ilerleyen zamanlarda yaratacağı olumsuzlukları anlattı.