Muş’ta Kâğıt Rölyef Kursu: Kadınlar Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Muş’ta kadınlar, Muş Halk Eğitim Merkezi’nin kâğıt rölyef kursunda meslek öğrenip el emeği ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:30
Muş’ta Kâğıt Rölyef Kursu: Kadınlar Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Muş’ta Kâğıt Rölyef Kursu ile Kadınlar Gelir ve Beceri Kazanıyor

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce açılan kâğıt rölyef kursuna katılan kadınlar, aldıkları uygulamalı eğitimle hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri el emeği ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kursun İçeriği ve Uygulaması

Kursiyerler, eğitmenler eşliğinde kâğıtları üst üste koyma, yapıştırma ve özel işlemlerden geçirme teknikleriyle çeşitli tablolar ve dekoratif ürünler hazırlıyor. Öğrenciler; çiçek, tablo, portre, hatta tepsi gibi çok yönlü çalışmalar yapabiliyor. Kurs haftanın beş günü öğleden sonra uygulamalı olarak sürüyor ve katılımcılar aldıkları ders saatlerini tamamladıktan sonra belgeleriyle sınavlara giriyor.

Kursiyer ve Usta Öğretici Görüşleri

Usta öğretici Ayşe Özçelik kursun işleyişini ve hedeflerini şöyle anlattı: "Üniversite mezunuyum, el sanatları bölümünden mezun oldum. Dört yıldır Muş’ta yaşıyorum ve Muş’u da çok sevdim. Eşimin görevi dolayısıyla burada ikamet ediyorum. Kağıt rölyef kursumuz var. Öğrencilerimiz genelde bayanlardan oluşuyor. Haftanın beş günü öğleden sonra burada kurs veriyoruz. Burada kâğıtları üst üste koyarak, yapıştırarak ve belli işlemlerden geçirerek tablolar yapıyoruz. Alanı çok geniş; isteyen çiçek, isteyen tablo, isteyen portre gibi bir sürü çalışma yapıyor. Tepsi de yapabiliyoruz. Buradan aldığımız ders saatine göre öğrenciler, belgeleriyle birlikte belli bir süreyi tamamladıktan sonra sınavlara giriyorlar. Üç-dört aşamalı sınavlardan geçiyorlar ve bu aşamaların ardından kendileri de usta öğretici olarak görev yapabiliyorlar".

Kursiyer Yıldız Selek kurs deneyimini ve hedeflerini aktardı: "İlk defa Halk Eğitim kursuna katıldım. Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim ve gerçekten çok memnun kaldım. Asıl amacım dikiş kursuna gitmekti ama buraya tesadüfen girdim. Şu an çok memnunum. Arkadaşlarla birlikte tablolar yapıyoruz. Saatimi tamamladıktan sonra sertifika almak istiyorum. Hem güzel bir arkadaş ortamı var hem de insana el becerisi kazandırıyor. Ayşe hocam gibi ben de ilerleyen zamanlarda böyle bir kurs açmayı düşünüyorum".

Nursel Ayan ise hobi amaçlı katıldığını ve üç boyutlu çalışmalardan etkilendiğini belirtti: "Bu kursa hobi amaçlı katıldım. Eşim burada görev yaptığı için canım sıkılıyordu ve değerlendirmek istedim. Aslında Türkçe öğretmeniyim. Rölyef kursu varmış, duymuştum ancak hiç gelip görmemiştim. Üç boyutlu çalışmalar yapılıyor. Resimleri üst üste koyarak, silikonlarla yapıştırarak oluşturduğumuz tablolar var. Öncelikle kendi evime hoş bir görüntü katması için uygun tablolar yapmak istiyorum. Ayrıca sevdiklerime de tablolar hazırlayacağım. Ticari amaçla düşünmüyorum. Hocamız çok yardımcı oluyor, bu konuda kendisine çok teşekkür ederiz. Ben yeni kayıt oldum ve bu kısa sürede bana birçok şey öğretti. Buradan kendisine tekrar teşekkür ederim".

Kursiyerler, ders saatlerini tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra hem hobi hem de gelir getirici üretimlerle aile ekonomisine katkı sağlama imkânı buluyor; başarılı olanlar ise usta öğretici olarak görev yapabiliyor.

MUŞLU KADINLAR KÂĞIT RÖLYEF KURSUNDA MESLEK ÖĞRENİP EL EMEĞİ ÜRÜNLERİYLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI...

MUŞLU KADINLAR KÂĞIT RÖLYEF KURSUNDA MESLEK ÖĞRENİP EL EMEĞİ ÜRÜNLERİYLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR

MUŞLU KADINLAR KÂĞIT RÖLYEF KURSUNDA MESLEK ÖĞRENİP EL EMEĞİ ÜRÜNLERİYLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 6 Tutuklama

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi