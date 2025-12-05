Muş’ta Kâğıt Rölyef Kursu: Kadınlar Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Muş’ta Kâğıt Rölyef Kursu ile Kadınlar Gelir ve Beceri Kazanıyor

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce açılan kâğıt rölyef kursuna katılan kadınlar, aldıkları uygulamalı eğitimle hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri el emeği ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kursun İçeriği ve Uygulaması

Kursiyerler, eğitmenler eşliğinde kâğıtları üst üste koyma, yapıştırma ve özel işlemlerden geçirme teknikleriyle çeşitli tablolar ve dekoratif ürünler hazırlıyor. Öğrenciler; çiçek, tablo, portre, hatta tepsi gibi çok yönlü çalışmalar yapabiliyor. Kurs haftanın beş günü öğleden sonra uygulamalı olarak sürüyor ve katılımcılar aldıkları ders saatlerini tamamladıktan sonra belgeleriyle sınavlara giriyor.

Kursiyer ve Usta Öğretici Görüşleri

Usta öğretici Ayşe Özçelik kursun işleyişini ve hedeflerini şöyle anlattı: "Üniversite mezunuyum, el sanatları bölümünden mezun oldum. Dört yıldır Muş’ta yaşıyorum ve Muş’u da çok sevdim. Eşimin görevi dolayısıyla burada ikamet ediyorum. Kağıt rölyef kursumuz var. Öğrencilerimiz genelde bayanlardan oluşuyor. Haftanın beş günü öğleden sonra burada kurs veriyoruz. Burada kâğıtları üst üste koyarak, yapıştırarak ve belli işlemlerden geçirerek tablolar yapıyoruz. Alanı çok geniş; isteyen çiçek, isteyen tablo, isteyen portre gibi bir sürü çalışma yapıyor. Tepsi de yapabiliyoruz. Buradan aldığımız ders saatine göre öğrenciler, belgeleriyle birlikte belli bir süreyi tamamladıktan sonra sınavlara giriyorlar. Üç-dört aşamalı sınavlardan geçiyorlar ve bu aşamaların ardından kendileri de usta öğretici olarak görev yapabiliyorlar".

Kursiyer Yıldız Selek kurs deneyimini ve hedeflerini aktardı: "İlk defa Halk Eğitim kursuna katıldım. Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim ve gerçekten çok memnun kaldım. Asıl amacım dikiş kursuna gitmekti ama buraya tesadüfen girdim. Şu an çok memnunum. Arkadaşlarla birlikte tablolar yapıyoruz. Saatimi tamamladıktan sonra sertifika almak istiyorum. Hem güzel bir arkadaş ortamı var hem de insana el becerisi kazandırıyor. Ayşe hocam gibi ben de ilerleyen zamanlarda böyle bir kurs açmayı düşünüyorum".

Nursel Ayan ise hobi amaçlı katıldığını ve üç boyutlu çalışmalardan etkilendiğini belirtti: "Bu kursa hobi amaçlı katıldım. Eşim burada görev yaptığı için canım sıkılıyordu ve değerlendirmek istedim. Aslında Türkçe öğretmeniyim. Rölyef kursu varmış, duymuştum ancak hiç gelip görmemiştim. Üç boyutlu çalışmalar yapılıyor. Resimleri üst üste koyarak, silikonlarla yapıştırarak oluşturduğumuz tablolar var. Öncelikle kendi evime hoş bir görüntü katması için uygun tablolar yapmak istiyorum. Ayrıca sevdiklerime de tablolar hazırlayacağım. Ticari amaçla düşünmüyorum. Hocamız çok yardımcı oluyor, bu konuda kendisine çok teşekkür ederiz. Ben yeni kayıt oldum ve bu kısa sürede bana birçok şey öğretti. Buradan kendisine tekrar teşekkür ederim".

Kursiyerler, ders saatlerini tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra hem hobi hem de gelir getirici üretimlerle aile ekonomisine katkı sağlama imkânı buluyor; başarılı olanlar ise usta öğretici olarak görev yapabiliyor.

