Muş'ta Kar Festivali Coşkusu: Vali Çakır Kayakseverlerle Bir Araya Geldi

Muş'ta Kar Festivali Coşkusu Başladı

Muş'ta düzenlenen kar festivali, Güzeldağ Kayak Merkezi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Valilik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen festival, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde başladı.

Voleybol ve Kayak Gösterileri ile Eğlence Dolu Bir Gün

Festival, Türk bayraklı kayak gösterisi ile açılış yaptı. Vali Avni Çakır, vatandaşlarla voleybol oynayarak festivalin keyfini çıkardı. Etkinlikte basketbol turnuvası düzenlenirken, katılımcılar halay çekti ve çocuklar kızaklarla kaymanın tadını çıkardı. Misafirlere sucuk ekmek ikram edildi.

Vali Çakır: "Muş Turizmde İlerliyor"

Festivalde konuşan Vali Çakır, Muş'un turizm kenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Memleketimize kar bu yıl biraz geç yağdı. Bu güzel havada misafirlerimiz ve kayakseverlerle bir araya geldik. İlimiz aynı zamanda bir spor kenti. En güçlü olduğumuz branşlardan biri de kayak. Güzeldağ Kayak Merkezimiz sporcu gençlerin yetişmesine önemli katkı sunuyor. Bu tür etkinlikleri daha geniş katılımlarla düzenlemeyi hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Kar Kalınlığı 1.5 Metreye Ulaştı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, bölgede son günlerde yoğun kar yağışının olduğunu ifade ederek, kayak merkezindeki kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğunu dile getirdi. Taşdemir, "Kar yağışının ardından merkezimizi kayakseverler ve sporcular için hazırladık. Merkezimizi geçen hafta yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. Festivalimiz renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar güzel zaman geçirdi. Kayak merkezimiz iki pistten oluşuyor. İlimizde 500'e yakın lisanslı sporcumuz bulunmakta. Kayak sporunda daha çok sporcu yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Festivale, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival, Türk bayraklı kayak gösterisiyle başladı.

Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival, Türk bayraklı kayak gösterisiyle başladı.