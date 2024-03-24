Muş'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaştı! Kar temizleme ekipleri çığ tehlikesiyle karşı karşıya

Muş'ta baharın gelmediği ve kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Ancak, düşen çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler, anlık önlemler alarak saniyelerle kurtuluyor.





Muş'un yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolun açık tutulması için çalışan ekipler, kar kalınlığının artmasıyla birlikte çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İl özel idaresi şeflerinden Nazım Diner, yaptığı açıklamada, çalışmaların zorluğuna dikkat çekerek, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerin güçlük yaşadığını ifade etti. Çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekiplerin zaman zaman saniyelerle kurtulduğunu belirten Diner, çalışmaların devam ettiğini ve kısa sürede yolların ulaşıma açılacağını söyledi.



