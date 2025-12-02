Muş’ta Kar Yağmaması Besicilerin Yem Giderlerini Düşürdü

Aralık ayında Muş'ta kar yağmaması, 1 milyon 200 bin küçükbaş için yem ve saman giderlerinde tasarruf sağladı; besiciler hayvanları merada otlatıyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:39
Aralıkta karın gecikmesi üreticilere ekonomik rahatlama sağladı

Aralık ayında kar yağışının henüz başlamaması, Türkiye’nin önemli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Muş’ta hayvan sahiplerini memnun etti.

Kar yağışının yoğun yaşandığı iller arasında yer alan Muş’ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi besicilere yem, saman ve arpa tüketiminde ciddi tasarruf imkânı sağlıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan varlığıyla kentte yetiştiriciler, yaz döneminde olduğu gibi kış mevsiminde de hayvanlarını meralara çıkarmayı sürdürüyor.

Kış aylarının başlamasına rağmen kar yağışının görülmemesini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten besiciler, bu durumun hem zaman hem de maliyet açısından avantaj getirdiğini ifade ediyor.

Eyüp Kaynar: "Hayvan ticareti ile uğraşıyoruz. Bu yıl kar yağmadı, geç yağacak gibi görünüyor. Hayvanlarımızı dışarıda otlatıyoruz ve bu sayede saman tasarrufu sağlıyoruz. Karın yağmaması bizim için büyük bir avantaj. Zamandan ve yemden tasarruf ediyoruz, yani şu an bize iyi gidiyor. Özellikle kışın havalar soğuk olduğu için işler bizim için çok zor geçiyor. Yaz aylarında ise sıcaklıklar nedeniyle daha iyi oluyor. Ama hayvancılık zordur"

Besiciler, karın geç yağmasını zamandan ve yemden tasarruf sağlayan önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

