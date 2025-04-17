Muş'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Demir Çağı'na Ait Heykel ve 42 Obje Ele Geçirildi

Muş'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyon, dikkat çekici bulgularla sonuçlandı. Valilikten edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarla Demir Çağı'na ait bir heykel ve 42 tarihi obje ele geçirdi.

Operasyonun başlangıcı, Şenoba köyü'nde F.M. isimli şahsın tarihi eser bulundurduğu yönündeki ihbarla gerçekleşti. Ekipler, şüpheli ile irtibata geçerek 11 Nisan'da Muş-Bingöl kara yolunda bir buluşma ayarladı.

Buluşma noktasına gelen F.M. ve diğer şüpheli C.S.'nin üst aramalarında, hemen dikkat çeken tarihi eserler ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, Demir Çağı'na ait heykel ve 42 adet obje bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki heykel ve objeler, korunmak üzere müzeye teslim edildi. Bu operasyon, Muş'taki tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Demir Çağı'na ait heykel ve 42 obje ele geçirildi.