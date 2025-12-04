Muş’ta VEDAŞ Personeli Naci Özmen Uçuruma Yuvarlandı — Hayatını Kaybetti
Edinilen bilgilere göre, Muş’un Derecik köyü kırsalında arızadan dönen VEDAŞ personeli Naci Özmen'in kullandığı araç, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza ve müdahale
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özmen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI