Muş’ta VEDAŞ Personeli Naci Özmen Uçuruma Yuvarlandı — Hayatını Kaybetti

Muş Derecik kırsalında görev dönüşü aracının uçuruma yuvarlanması sonucu VEDAŞ personeli Naci Özmen yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:26
Edinilen bilgilere göre, Muş’un Derecik köyü kırsalında arızadan dönen VEDAŞ personeli Naci Özmen'in kullandığı araç, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza ve müdahale

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özmen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

NACİ ÖZMEN

