Muş’ta VEDAŞ Personeli Naci Özmen Uçuruma Yuvarlandı — Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Muş’un Derecik köyü kırsalında arızadan dönen VEDAŞ personeli Naci Özmen'in kullandığı araç, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza ve müdahale

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özmen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI