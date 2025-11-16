Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı

Muş'ta gece başlayan yoğun kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı; mahsur kalan 4 araç ekiplerce iş makineleriyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:01
Muş'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Gece başlayan yoğun kar yağışı, Muş'ta yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Olayın ardından sahaya çıkan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarına başladı. Kapanan yollarda ilerleyemeyen 4 araç ise mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolu açarak mahsur kalan araçları güvenli bölgeye çekti. Yetkililer, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

