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Müslüme Yağal Davasında İstinaf Kararı: Sanık Büyükbaba H. Yağal'a Toplam 45 Yıl 12 Ay Hapis Cezası

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kayıp başvurusuyla başlayan ve 9 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın davasında Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, istinaf kararını açıkladı. Sanık büyükbaba H. Yağal'a toplam 45 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:04
Müslüme Yağal Davasında İstinaf Kararı: Sanık Büyükbaba H. Yağal'a Toplam 45 Yıl 12 Ay Hapis Cezası

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce ailesinin kayıp başvurusuyla gündeme gelen ve 9 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın davasında Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde görülen istinaf duruşmasında karar açıklandı. Müslüme'nin büyükbabası H. Yağal, Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından toplam 45 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülnar'da 3 Yaşındaki Müslüme Yağal Davasında İstinaf Kararı Açıklandı: H. Yağal'a Toplam 45 Yıl 12 Ay Hapis

Duruşmaya, tutuklu sanık H. Yağal cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, duruşma salonunda tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal, ağabey O. Yağal ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Savcı, büyükbaba H. Yağal'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen mahkumiyet kararının istinaf talebinin esastan reddini, çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen cezada düzeltme yapılmasını talep etti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, yapılan değerlendirmeler sonucunda büyükbaba H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı işlediği suçlardan verilen beraat kararlarının hukuka uygun olduğuna hükmetti. H. Yağal'a "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 28 yıl mahkumiyet kararı ile "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan diğer sanıkların beraat kararları da mahkeme heyeti tarafından onaylandı.

Ancak, H. Yağal'a "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, suçun "alt soyuna karşı gerçeklemiş olması" ve "birden fazla kez zincirleme suretiyle işlendiği" gerekçeleriyle 17 yıl 12 aya çıkarıldı. Böylece H. Yağal'ın toplam hapis cezası 45 yıl 12 aya yükseldi.

Müslüme Yağal'ın 2018 yılında kaybolduktan sonra 9 gün süren aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılmıştı. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan istinaf başvurusunun ardından açıklanan karar, davaya ilişkin önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

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