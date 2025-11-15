Mustafakemalpaşa'da Polis Aracı 10 Yaşındaki Ömer'e Çarptı — Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mustafakemalpaşa'da polis aracının yaya geçidinde bisikletiyle geçen 10 yaşındaki Ömer Uçar'a çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı; ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:52
Mustafakemalpaşa'da Polis Aracı 10 Yaşındaki Ömer'e Çarptı — Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mustafakemalpaşa'da Polis Aracı 10 Yaşındaki Ömer'e Çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Mustafakemalpaşa'da geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaya geçidinde bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ömer Uçar'ın, polis otosunun çarpmasıyla savrulma anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün ilerisindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uçar'a, sanayi istikametine hasta taşıyan ambulansa eskortluk eden polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk çevredeki vatandaşları şoke etti.

Ağır yaralanan Ömer, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer'in dün entübe edildiği, bugün ise normal uyutularak durumunun stabil seyrettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, küçük Ömer'in talihsiz kaza yaşanmasaydı bu akşam yapılacağı öğrenilen sünnet cemiyeti planının olduğu belirtildi.

MUSTAFAKEMALPAŞA’DA GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ GÜNÜ POLİS OTOSUNUN ÇARPTIĞI 10 YAŞINDAKİ ÖMER UÇAR’IN...

MUSTAFAKEMALPAŞA’DA GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ GÜNÜ POLİS OTOSUNUN ÇARPTIĞI 10 YAŞINDAKİ ÖMER UÇAR’IN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

MUSTAFAKEMALPAŞA’DA GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ GÜNÜ POLİS OTOSUNUN ÇARPTIĞI 10 YAŞINDAKİ ÖMER UÇAR’IN...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi
3
Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı
4
Gazze'de Şiddetli Yağış: Çadırlar Sular Altında, İnsani Kriz Derinleşiyor
5
Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı
6
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi
7
Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı