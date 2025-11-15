Mustafakemalpaşa'da Polis Aracı 10 Yaşındaki Ömer'e Çarptı — Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mustafakemalpaşa'da Polis Aracı 10 Yaşındaki Ömer'e Çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Mustafakemalpaşa'da geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaya geçidinde bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ömer Uçar'ın, polis otosunun çarpmasıyla savrulma anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün ilerisindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uçar'a, sanayi istikametine hasta taşıyan ambulansa eskortluk eden polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk çevredeki vatandaşları şoke etti.

Ağır yaralanan Ömer, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer'in dün entübe edildiği, bugün ise normal uyutularak durumunun stabil seyrettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, küçük Ömer'in talihsiz kaza yaşanmasaydı bu akşam yapılacağı öğrenilen sünnet cemiyeti planının olduğu belirtildi.

