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Myanmar Ordusunun Hava Saldırısında 28 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki gözetim merkezine yaptığı hava saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sivilleri hedef aldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:10
Myanmar Ordusunun Hava Saldırısında 28 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar Ordusundan Sivillere Hava Saldırısı

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde bulunan bir gözetim merkezine düzenlediği hava saldırısında, 28 kişi yaşamını yitirdi. Olayda ölenlerin 19'u kadın ve 9'u çocuk olarak kaydedildi.

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Myanmar ordusu, Arakan Ordusu tarafından esir alınan rejim askerlerinin aile üyelerinin tutulduğu bu gözetim merkezine üç hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar neticesinde 11 çocuk da dahil olmak üzere 25 kişi yaralandı.

Savaş Suçu İddiası

Arakan Ordusu, Myanmar ordusunun bu saldırının ardından yaptığı açıklamada, sivilleri hedef almanın "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Askeri Darbe ve Ardındaki Gelişmeler

Myanmar'da ordunun iktidarı ele geçirmesi, 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmişti. 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları, ülkedeki siyasi gerginliği artırmış ve ordu birçok yetkiliyi gözaltına alarak olağanüstü hal ilan etmişti.

Üç Kardeşler İttifakı, Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatırken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana Myanmar'da 5 bin 350 civarında sivilin öldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmiştir.

Arakanlı Müslümanlara Yönelik Etnik Temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de yaşanan çatışmalar sonucunda Müslümanlara yönelik kitlesel şiddet uygulanmış; bu süreçte binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve 1 milyondan fazla kişi, 2017'de başlayan yeni şiddet dalgasıyla birlikte komşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmıştır.

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