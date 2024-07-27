Nablus'ta İsrail'in Hava Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nablus'ta Gerçekleşen Tragedi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 1 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda, 3'ü ağır olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dronlarla düzenlendi.

Baskın ve Yaralılar

İsrail askerleri, teslim olmayı reddeden bölge halkına karşı zırhlı araçlarla baskın düzenleyerek yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirdi. Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, ölen çocuğun 17 yaşında olduğu ve yaralılar arasında biri Filistin Kızılayı çalışanı olmak üzere 3 ağır yaralının olduğu belirtildi. Yetenekli bir çalışan, yaralıları tahliye etmeye çalışırken saldırıya uğradı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Nablus'a düzenlenen hava saldırısının doğru olduğunu teyit etti. Bu olayla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimci saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 590'a ulaştığı ifade edildi.