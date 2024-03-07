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Naci GÖrür'den 3 ilimiz için korkutan deprem uyarısı!:' 7.2 ila 7.5 şiddetinde deprem bekliyoruz'

Jeoloji profesörü Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında Tunceli, Bingöl ve Erzincan bölgelerine yönelik deprem uyarısında bulundu. Geçmişte yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depreme vurgu yapan Görür, bu bölgelerde yaşayanları endişelendiren bir uyarıda bulunarak, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" dedi. Ayrıca, İstanbul'u etkileyebilecek olası bir depreme de değinen Görür, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu

Yayın Tarihi: 07.03.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 12:38
Naci GÖrür'den 3 ilimiz için korkutan deprem uyarısı!:' 7.2 ila 7.5 şiddetinde deprem bekliyoruz'

Tele1 yayınına katılan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi ve Tunceli, Bingöl, Erzincan illeriyle ilgili korkutan uyarılarda bulundu. Görür, "Tunceli'ye dikkat diye feryat ettim, bağırdım. Sağ olsun Tunceli Valisi, anladığım kadarıyla sesimizi duymuş; şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar. Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent..." dedi.

Erzincan ve Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Bu fayda en son 1794 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsam bugünlere yaklaşıyor. Dolasıyla periyodu da dolmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda... Bir de 6 Şubat gibi muazzam depremler oluştu. O depremlerinde buraya enerji transfer etmiş olması mümkün. Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda. Şimdi bakıyoruz; zaten fayın periyodu dolmuş, enerji yüklenmiş, 6 Şubat depremleri buraya enerji transfer etmiş olabilir. İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı..." şeklinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da ise olası bir depreme ilişkin Görür, "Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Adapazarı’na kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Dolaysıyla biz Marmara Denizi’nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolunda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz... İstanbul için de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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