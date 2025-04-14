Narin Güran Cinayeti Davasında 12 Sanık ve 3 Çocuk Yargılanmaya Başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 12 sanığın ve 3 çocuğun yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya, biri kadın olmak üzere toplam 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk katıldı. Sanıklar arasında, Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran yer aldı.

Yargılama süreci, söz konusu kişilerin “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılandığı davanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor. Duruşmada, 6'sı tutuklu toplam 12 sanığın yanı sıra R.A. (16), M.G. (16) ve I.K. (17) adlı çocuklar da yer aldı.

Üst düzey güvenlik önlemleri altında, tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden nakil araçlarıyla adliyeye getirildi. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı ve ardından savunmalarına başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)'nin avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme hakimi talebi kabul ederken, sanık avukatlarının reddi hakim isteğini ise reddetti.

Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Tanrıkulu, ilk hükmün henüz failleri net olarak ortaya koymadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Umarım bu yargılamada, ‘suçluyu kayırma’ iddiasıyla yargılanan sanıklar gerçek faili ve olayın nedenini tarif eden bir beyanda bulunurlar.”

Milletvekili Altın, çocukların korunması adına davanın derinleşerek hakikatin ortaya çıkmasına vesile olmasını umduklarını vurguladı.

Olayın Gelişimi: Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolmuş, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma sonucunda 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında “suçluyu kayırma” iddiasıyla dava açıldığı bildirildi.

Öte yandan, Narin'in anne ve akrabalarının yargılanmasına ilişkin ayrı bir dava süreci de devam ediyor. 23 Ekim 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel, Enes ve Salim Güran için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davayı kabul etmişti.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.