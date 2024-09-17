Narin Güran'ın Ölümü: Boğularak Hayatını Kaybetti

Narin Güran'ın Ölümü Açıklandı

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair yapılan incelemelerde, boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın Gelişimi

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos tarihinde kaybolan küçük çocuğun cansız bedeni, 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu, bu olayla ilgili derinlemesine bir inceleme başlattı.

Adli Süreç Devam Ediyor

Alınan örnekler üzerinde gerçekleştirilen ilk analizler sonucunda, Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Adli Tıp Kurumu, sonunda hazırlayacağı raporu ilgili adli makamlarla paylaşacak.

Bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yaratırken, soruşturmanın da devam ettiği ve tüm detayların aydınlatılacağı belirtiliyor.