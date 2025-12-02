Narkokapan Antalya Operasyonu: 455 Tutuklama

Antalya merkezli Narkokapan operasyonunda 4 aylık takip sonrası 414 adrese eş zamanlı baskın yapıldı; 506 gözaltından 455 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:26
Operasyon Özeti

Antalya merkezli 17 ilde, 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı düzenlenen Narkokapan Antalya operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 455’i tutuklandı.

Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu sokakta uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Operasyonda 2 bin 753 personel, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 dron, 1 deniz aracı ve 35 narkotik köpeği görev aldı.

Antalya merkezli Adana, Afyonkarahisar, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep illerinde 414 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonlarda toplam 506 şüpheli gözaltına alındı ve 587 şüpheli deşifre edildi. Yakalanan 506 şüpheliden 455’i tutuklandı, 47’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkındaki işlemler ise sürüyor.

