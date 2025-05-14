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NATO Genel Sekreteri Rutte: Erdoğan, NATO'da Saygı Duyulan Bir Lider

NATO Genel Sekreteri Rutte, Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO içindeki liderliğini övdü ve Türkiye'nin müzakerelerdeki rolüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 14:46
NATO Genel Sekreteri Rutte: Erdoğan, NATO'da Saygı Duyulan Bir Lider

NATO Genel Sekreteri Rutte, Erdoğan'ın Liderliğini Vurguladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki önemli rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, meslektaşları tarafından saygı duyulan bir lider olduğunu belirtti. Rutte, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sırasında AA'ya açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Müzakereleri ve Türkiye'nin Rolü

Rutte, son dönemde Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye işaret ederek, Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen 10 Mayıs'ta gerçekleşen Ukrayna gündemli Gönüllüler Koalisyonu toplantısına vurgu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da tension düşürücü rol üstlendiğini ifade eden Rutte, Ukrayna için kalıcı bir barış sağlama hedefinin önemine değindi.

Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “harika” olarak nitelendiren Rutte, müzakerelerdeki ana aktörlerle yakın temas içinde olduğunu da ifade etti. Rutte, önümüzdeki günlerin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy liderliğinde önemli fırsatlar barındırdığını ekledi.

Avrupa İşbirliği ve Savunma Sanayi Üzerine Değerlendirmeler

Rutte, Avrupa'da Türkiye, Norveç ve İngiltere gibi AB üyesi olmayan ülkelerin NATO içindeki işbirliklerine vurgu yaparak, AB ile Türkiye arasında yakın istişarelerin devam ettiğini belirtti. Rutte, Türk savunma sanayisinin NATO için son derece önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'deki savunma şirketlerinin uluslararası işbirliği için kritik rol oynadığını vurguladı.

PKK'nın Feshi ve Terörle Mücadele

Terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendiren Rutte, bu gelişmenin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin NATO içindeki terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri olduğunu unutulmaması gerektiğini kaydeden Rutte, terörizmin NATO'nun ana görevlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Rutte, Türk yetkililerin bu gelişmeyi NATO'nun güvenliğini artırma adına kullanacaklarını düşündüğünü ifade ederek, NATO'nun terörizmle mücadelede elinden gelen her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da AA'ya değerlendirmede bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da AA'ya değerlendirmede bulundu.

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