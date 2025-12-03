Nazilli'de Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane istikametine seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 09 AIL 547 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Otomobil takla atarak karşı şeride geçti ve yan yatarak durdu. Kazada araç sürücüsü E.A. ile yolcu konumundaki E.A. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli önlemleri alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. YAN YATARAK DURABİLEN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.