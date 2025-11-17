Nazilli'de Yangın Bilgisayar Kasasından Çıktı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 18 yaşındaki Makbule İlhan yaşamını yitirdi; ilk tespitlere göre yangın bilgisayar kasasının elektrik aksamından kaynaklandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:43
Nazilli'de Yangın Bilgisayar Kasasından Çıktı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nazilli'de Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İlk tespitler yangının bilgisayar kasasından çıktığını gösteriyor

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule İlhan hayatını kaybetti. Olay, Şirinevler Mahallesi 685 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin dumanları fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın sırasında evde bulunan Makbule İlhan’ı alevlerin arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan İlhan, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinde itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu yangının evdeki bilgisayar kasasının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

