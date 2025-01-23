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Nedim Saban'dan Ayşe Barım'a Yönelik Tekelleşme İddiası: Bilet Fiyatları Yükseldi

Nedim Saban, Ayşe Barım'ı tiyatro sektörü üzerindeki etkisi nedeniyle eleştirdi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:09
Nedim Saban'dan Ayşe Barım'a Yönelik Tekelleşme İddiası: Bilet Fiyatları Yükseldi

Nedim Saban'dan Çarpıcı İfadeler

Oyuncu Nedim Saban, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Saban, Barım'ın tiyatro sektöründeki etkileri nedeniyle kendilerini tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını ve bu tekelleşmenin bilet fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

Soruşturmanın Nedeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları ve haberlerdeki iddialar ışığında Ayşe Barım hakkında resen bir soruşturma başlattı. Saban, herhangi bir menajerlik veya yapım şirketiyle sözleşmesinin olmadığını, 10 yıl önce yalnızca bir proje için Barım ile telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Sectoral Sorunlar ve Genç Oyuncular

Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen, şu anda pek az oyuncunun projelerde yer bulabildiğini, bu durumun da meslektaşları için ciddi işsizlik sorununa neden olduğunu belirtti.

Tekelleşmenin Etkileri

Nedim Saban, yapım şirketi, cast direktörlüğü ve menajerlik sektörlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini vurgulayarak, birçok şirketin bu unsurları tek elde topladığını ifade etti. Barım'ın tiyatroya da el atmasının sektördeki sıkıntıları derinleştirdiğini dile getirdi.

Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması, oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımızı kısıtlamıştır. Daha önce de bu sorunları sosyal medya üzerinden dile getirmiştim, ancak bunların tek bir kişiyle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Ayşe Barım Hakkında Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin ortağı Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelirken, kendisine karşı çıkan sanatçıları piyasadan uzaklaştırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ayrıca Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya tanık, Deniz Işın ise mağdur olarak ifade vermiştir.

Oyuncu Nedim Saban'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım...

Oyuncu Nedim Saban'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı. Saban, İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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