Nehir Özzengin Forbes'un '30 Altı 30' Listesinde

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi mezunu 20 yaşındaki Nehir Özzengin, 14 uluslararası ödülün ardından dünyanın en prestijli yayınlarından Forbes'un Türkiye'nin geleceğini belirleyecek '30 Altı 30' listesine girmeyi başardı.

Kariyer ve eğitim

Nehir Özzengin, müzik eğitimine 4 yaşında Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nde başladı. Disiplinli çalışması meyvesini verdi; İtalya, Belçika, Sırbistan, Lüksemburg ve Slovenya dahil birçok ülkeden toplam 14 ödül kazandı. İlk piyano yarışması derecesini 9 yaşında elde eden Özzengin, 15 yaşında en yüksek dereceyle kabul edildiği Almanya'daki Karlsruhe Müzik Üniversitesi Piyano Bölümünde eğitimine devam ediyor. 2018 yılında Elele Yılın En Başarılı Kadını Ödüllerinde Güzel Sanatlar alanında halk oylamasıyla Türkiye'de Yılın En Başarılı Genç Kızı Ödülü'nü alan genç piyanist, medyada 'Notaların Prensesi' olarak yer aldı.

Forbes seçimi ve açıklaması

Forbes dergisinin '30 Altı 30' listesi, girişimden spora, sanattan bilime çeşitli alanlardan genç isimleri bir araya getiriyor. Özzengin ödülünü şarkıcı Emircan İğrek'in elinden aldı. Genç sanatçı başarısını şöyle değerlendirdi:

Müzikal yolculuğumun anlamlı bir simgesi: Forbes’un ‘30 Altı 30’ listesinde yer almak, 20 yaşında bir sanatçı olarak benim için hem gurur verici hem de derin bir motivasyon kaynağı. Bu ödül, dört yaşından beri piyano ve müzik hayatımda verdiğim emeğin, disiplinin ve özverili çalışmanın önemli bir yansıması. Müziğe ilk adım attığım günden bu yana, her prova, her sahne deneyimi ve her çalışma saatim beni bugünlere taşıdı. Bu nedenle bu ödül sadece bir başarı değil; yıllardır büyük bir tutkuyla sürdürdüğüm müzikal yolculuğumun anlamlı bir simgesi. Bu başarımda beni yetiştiren Yaşar Üniversitesi’nin de çok payı var. Bu ödül, hem sanatsal vizyonumu daha ileri taşımam hem de uluslararası alanda yeni projelerde yer almam için güçlü bir ilham kaynağı oldu. Müzik yolculuğuma aynı tutku ve kararlılıkla devam edecek, aldığım bu onuru daha büyük başarılara dönüştürmek için çalışmayı sürdüreceğim.

Not: Haber, Nehir Özzengin'in eğitim geçmişi, ödülleri ve Forbes seçimi gibi özgün veriler korunarak hazırlanmıştır.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜZİK AKADEMİSİ MEZUNU 20 YAŞINDAKİ NEHİR ÖZZENGİN, 14 ULUSLARARASI ÖDÜLÜNÜN ARDINDAN, DÜNYANIN EN PRESTİJLİ YAYINLARINDAN FORBES'UN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK '30 ALTI 30' LİSTESİNE GİRMEYİ BAŞARDI.