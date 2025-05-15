Nekbe'nin 77. Yılı Protesto Edildi: Filistinli Kardeşlerimize Destek

Nekbe'nin 77. Yılı Protesto Edildi

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla, İngiltere Büyükelçiliği önünde yemek protesto düzenlendi.

Filistin Dayanışma Platformu'ndan Önemli Açıklamalar

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısıyla toplanan grup, ellerinde pankart ve dövizlerle İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Bayram Baş, İngiliz Hükümeti'nin 1917 yılında ilan ettiği Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarının Filistinlilerden arındırılmaya çalışıldığını hatırlattı.

Batılı Güçlerin Vahim Politikasına Dikkat Çekildi

Baş, Batılı güçlerin Filistinlilere karşı uyguladığı "vatansızlaştırma" politikasına dikkat çekerek, bu politikanın Gazze'de halen devam ettiğini vurguladı.

Nekbe'nin Sorumlusu İngiltere

Nekbe'nin müsebbibinin İngiltere olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti: "Her yıl 15 Mayıs'ta evlerine, bağımsızlıklarına kavuşma umudunu tazeleyen Filistinli kardeşlerimize yürekten selamlarımızı gönderiyoruz. Nekbe'nin acısını en az onlar kadar yüreklerimizde hissediyoruz. Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecek, yuvalarına kavuşacaklardır. Nekbe büyük felaket gününde her zerre ve imkanımızla Filistin ve Filistin davasının yanında olacağız."

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla, Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısı ile İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla, Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısı ile İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.