Nemrut Dağı'na Mevsimin İlk Karı: Devasa Heykeller Beyaza Büründü
Zirve beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Adıyaman'daki dünyaca ünlü alan, beyaz örtüyle yeni bir görünüme kavuştu.
Meteorolojinin, sarı kod ile uyardığı iller arasında yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na yağan kar, zirveyi kısa sürede beyaza bürüdü. Bölgedeki devasa heykeller karla kaplanırken alanın silueti dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Kar yağışı sonrası Nemrut Dağı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı; heykellerin ve zirvenin karla örtülmesi fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için etkileyici kareler sundu.
