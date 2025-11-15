Nemrut Dağı'na Mevsimin İlk Karı: Devasa Heykeller Beyaza Büründü

UNESCO Dünya Kültür Mirası listeli 2206 metre Nemrut Dağı'na Adıyaman'da mevsimin ilk karı yağdı; zirve ve dev heykeller karla kaplandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:12
Zirve beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Adıyaman'daki dünyaca ünlü alan, beyaz örtüyle yeni bir görünüme kavuştu.

Meteorolojinin, sarı kod ile uyardığı iller arasında yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na yağan kar, zirveyi kısa sürede beyaza bürüdü. Bölgedeki devasa heykeller karla kaplanırken alanın silueti dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı sonrası Nemrut Dağı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı; heykellerin ve zirvenin karla örtülmesi fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için etkileyici kareler sundu.

