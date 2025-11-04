Neopolis AIRBUS A-300 Kuşadası'nda Turizmin Yıldızı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 2016 yılında Kuşadası ve Aydın turizmine kazandırdığı Neopolis AIRBUS A-300 batık uçağı, bu sezon da turistlerin ilgi odağı oldu. 22 metre derinliğe batırılan dev uçak, Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

54 metre uzunluğa ve 44 metre kanat genişliğine sahip olan AIRBUS A-300, batırıldığı dönemde resif amaçlı batırılan en büyük uçak olma özelliğini taşıyordu. Başkan Çerçioğlu'nun girişimleriyle İstanbul'dan Aydın'a getirilen AIRBUS A-300, günümüzde resif amaçlı batırılan en büyük ikinci uçak olma özelliğini koruyor.

Dev uçak, batırıldığı günden bu yana dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline geldi. Her yıl on binlerce dalgıcı ve turisti Kuşadası'na çeken AIRBUS A-300, sadece bölge turizmine değil, Aydın'ın uluslararası tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Kuşadası'na gelen ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunan batık uçak, bu sezon da şehrin turizmdeki en gözde değerlerinden biri oldu.

Yabancı turistlerin deneyimleri

Hayk Stephen: "Gerçekten güzeldi. Denizin altında dalış yapmak için bir uçak olduğunu duyduğumda iş arkadaşlarıma mutlaka gitmemiz gerektiğini söyledim. Uçak gerçekten güzeldi. Çok güzel bir dalış noktası ve eminim ki birkaç yıl içerisinde daha soğuk olduğunda, denizaltı yaşamına daha çok uyum sağladığında şimdiki halinden daha da ilginç bir hale gelecektir"

Lisa Orn: "Çok güzel, çok güzeldi. Denizin altında sadece gemi enkazları yerine uçak görmek gerçekten güzel bir deneyimdi. Farklı şeyler görmek için böyle farklı fırsatlar olması güzel"

Rani Nashtinger: "Gerçekten güzel bir dalış deneyimimiz oldu. Önce su altındaki uçağı görmek için gittik, bu doğal olmayan bir şeyin deniz yaşamına nasıl hakim olduğunu görmek gerçekten güzeldi. Bu gerçekten güzeldi. İnsanlara bu güzelliği görmelerini öneririm, çoğu zaman deniz altında gördüklerimizden farklı bir şeydi. Bence bu güzel bir proje. Dünyada insanların deniz yaşamı için çalıştığını görmek, yaşatmak ve büyümesi için alan oluşturmaya çalıştığını görmek, daha iyi olması için çalıştığını görmek mutluluk verici. Çok zevkliydi ve kesinlikle Türkiye’de dalış yapmaya geri döneceğiz"

