Neslinur Topal otopsisinde ilk inceleme: Görünür bulgu yok

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zehirlenme iddiası sonrasında hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi yakınları tarafından alındı.

Otopsi ve incelemeler

İlk bulgulara göre, gözle görülür herhangi bir tespit veya değişim söz konusu olmadığı belirtildi. Ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla vücuttan alınan tüm örnekler, toksikolojik ve histolojik incelemeler için detaylı analize gönderildi. Yetkililer, şu an için kesin bir tespitin bulunmadığını ve otopsi raporunun, incelemeler sonucunda çıkacak olan Kimya İhtisas sonucuna göre verileceğini açıkladı.

Aile üyelerine sağlık önlemleri

Neslinur Topal’ın vefatının ardından, aynı evde bulunan ailesi de tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edildi. Genç kızın anne ve babası ile bir kız kardeşi, tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor. Diğer iki kız kardeşin ise daha ileri tetkik ve tedavi için İzmir’de bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı incelemeler sürüyor.

