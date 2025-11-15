Neslişah Ençok Avrupa Şampiyonası Kotasını Aldı

Bilecikli taekwondocu Neslişah Ençok, Multi Avrupa Oyunları'ndaki ikinci derecesiyle Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na kota kazanarak Priştine/Kosova'da Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:12
Neslişah Ençok Avrupa Şampiyonası Kotasını Aldı

Neslişah Ençok Avrupa Şampiyonası Kotasını Aldı

Bilecik’in genç sporcusundan uluslararası başarı

Bilecikli taekwondo sporcusu Neslişah Ençok, Sırbistan’da düzenlenen Multi Avrupa Oyunlarında elde ettiği ikincilik derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Bu derece sayesinde Ençok, Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası için kota kazandı. Sporcu, kazanılan kota doğrultusunda Priştine/Kosova’da gerçekleştirilecek şampiyonada 53 kg kategorisinde milli takım kadrosunda yer alacak ve Türkiye'yi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Sporcumuz Neslişah elde ettiği derecenin hem ilimiz hem de Türk taekwondosu adına önemli bir kazanım" dedi.

BİLECİKLİ SPORCU AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KOTA ALDI BİLECİKLİ SPORCU NESLİŞAH ENÇOK

BİLECİKLİ SPORCU AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KOTA ALDI BİLECİKLİ SPORCU NESLİŞAH ENÇOK

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu
2
Adana Sarıçam'da Apartman Yangını: 7'nci Kat Dairesi Hasar Gördü
3
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehit Uslu’nun Annesine Verilen ‘Ev’ Sözünü Bakanlık Yerine Getirecek
6
Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek: Tarihi Bir Adım
7
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı