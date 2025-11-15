Neslişah Ençok Avrupa Şampiyonası Kotasını Aldı

Bilecik’in genç sporcusundan uluslararası başarı

Bilecikli taekwondo sporcusu Neslişah Ençok, Sırbistan’da düzenlenen Multi Avrupa Oyunlarında elde ettiği ikincilik derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Bu derece sayesinde Ençok, Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası için kota kazandı. Sporcu, kazanılan kota doğrultusunda Priştine/Kosova’da gerçekleştirilecek şampiyonada 53 kg kategorisinde milli takım kadrosunda yer alacak ve Türkiye'yi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Sporcumuz Neslişah elde ettiği derecenin hem ilimiz hem de Türk taekwondosu adına önemli bir kazanım" dedi.

