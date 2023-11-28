Netanyahu’nun Gazze planı: Filistinlilerin Geleceğini Elinden Almak

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkesin 2 gün daha uzatılmasıyla birlikte, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına son vermesi bekleniyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş sonrası Gazze’de yeniden yapılandırılmış bir sivil otorite kurmayı planladığını açıkladı. Bu plan, Filistinlilerin kendi geleceklerine karar verme hakkını ihlal ediyor. Öte yandan, ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak anılan Ahed Tamimi, İsrail’in serbest bırakacağı 50 isim arasında yer alıyor. Tamimi, 2017 yılında İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişle tüm dünyanın takdirini kazanmıştı.





Ateşkes Uzatıldı, Saldırılar Durdu Mu?

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım Cuma sabahı saat 08.00 itibarıyla başlayan geçici ateşkes sürecinde 3 kez esir takası gerçekleştirilirken, toplamda 175 kişi serbest bırakıldı. Ateşkesin son gününde Katar’dan gelen son dakika açıklamasına göre, ateşkes 2 gün daha uzatıldı2. Bu süre zarfında Gazze’de iktidardaki Hamas, 7 Ekim’de kendisi ve diğer militanlar tarafından kaçırılan yaklaşık 240 rehineden en az 50’sini serbest bırakma sözü verdi. Hamas, İsrail’in de 150 Filistinli mahkumu serbest bırakacağını söyledi. Ateşkesin uzatılması, Gazze’de haftalardır İsrail bombardımanına maruz kalan 2,3 milyon Filistinlinin yanı sıra İsrail’de Hamas’ın savaşı tetikleyen 7 Ekim saldırısı sırasında esir alınan yakınlarının akıbetinden endişe eden aileler için de bir nebze rahatlama vaat ediyor.

Ancak ateşkesin uzatılması, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını tamamen durdurduğu anlamına gelmiyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlere verdikleri molanın kısa süreceğini ve savaşın en az iki ay daha yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkesin sona ermesinin ardından Hamas’ın askeri kabiliyetlerini yok etmek, Gazze’deki 16 yıllık egemenliğine son vermek ve Hamas ve diğer gruplar tarafından Gazze’de tutulan tahmini 240 esirin tamamını iade etmek için savaşa devam etme sözü verdi.

Netanyahu’nun ‘Yeşaya Kehaneti’ ile Sivil Otorite Kurma Hayali

Netanyahu, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kara harekatı için hazırlandığını ancak operasyonun zamanlamasıyla ilgili herhangi bir ayrıntı vermeyeceğini söyledi. Toplantıda dikkat çeken bir ayrıntı da vardı. Netanyahu, Hamas’a karşı Tevrat’ın ‘Yeşaya’ kitabındaki 'kehanet’in görülüceğini belirterek tüm İsraillilerin birlik olmasını isteyip alıntı yaptı: "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına ‘Övgü’ adını vereceksin".

Netanyahu’nun bu alıntıyı yapması, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaş sonrası planlarını da ortaya koyuyor. İsrail’in kara harekatı yaklaşıyor mu? Yeşaya kehanetinden bahseden Netanyahu, savaşı ‘Haçlı-Hilal savaşı’ olarak mı görüyor? Haberi Görüntüle Yeşaya kitabında İsrail ve Yahudi halkının geleceğine dair pek çok kehanet yer alıyor. Bu kehanetlere göre İsrail, bütün dünyaya adalet ve kurtuluş getirecek, barışı yayacak ve Tanrı’nın seçilmiş halkı olarak övülecektir. Netanyahu, bu kehanetleri gerçekleştirmek için Gazze’yi İsrail’in kontrolü altına almayı ve bölgede yeniden yapılandırılmış bir sivil otorite kurmayı planlıyor. Bu plan, Filistinlilerin kendi geleceklerine karar verme hakkını ihlal ediyor.