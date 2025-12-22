DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

NEÜ Diş Hekimliği'nde Dijital Simülasyon Merkezi ve Mikroskop Destekli Eğitim Salonu Açıldı

NEÜ Diş Hekimliği'nde Dijital Simülasyon Merkezi, Mikroskop Destekli Eğitim Salonu ve Genel Anestezi Ünitesi törenle hizmete girdi; eğitim kalitesi artırılacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:58
NEÜ Diş Hekimliği'nde Dijital Simülasyon Merkezi ve Mikroskop Destekli Eğitim Salonu Açıldı

NEÜ Diş Hekimliği'nde yeni eğitim birimleri açıldı

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine kazandırılan Dijital Simülasyon Merkezi, Mikroskop Destekli Eğitim Salonu ve Genel Anestezi Ünitesi için açılış töreni düzenlendi.

Açılışta Dekan Tunçdemir'in değerlendirmesi

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir törende şunları söyledi: "Bugün açılışımızı yapacağımız mikroskop destekli eğitim salonunda gerek öğrencilerimize gerek asistanlarımıza gerek dışarıda özelde muayenehanesi olan meslektaşlarımıza buraya davet ederek burada nitelikli güzel eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Alanında uzman hocalarımızı eğitim salonuna davet ederek burada yine nitelikli eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Bu anlamda zaten biliyorsunuz ki çok küçük bir alanda çalışıyoruz. Ağız ortamı çok küçük bir alanda çalışıyoruz. Bu mikroskoplar yaklaşık 12,5 kat dokuyu büyüterek çok daha başarılı çok daha uzun soluklu restorasyonlar yapmamıza vesile kılıyor. Yine birinci katta yapacağımız simülasyon laboratuvarında üçüncü sınıf öğrencilerimizle birebir hastayı simüle eden cihazlarımızla eğitim verdikten sonra dördüncü sınıfta kliniğe alarak bizzat dokuları simüle eden eğitim laboratuvarında eğitim aldıkları için daha özgüvenli daha başarılı bir şekilde kliniğe çıkıyorlar ve orada uygulamaların yapıyorlar"

Rektör Zorlu'nun vurguları

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da açılışta şu ifadeleri kullandı: "Simülasyon merkezi öğrencilerimizin bizzat hastayla karşılaşmadan önce pratiğini daha hazır hale getirmesi bakımından önemli. Çünkü hastayla karşılaştığındaki heyecanını o esnada daha temkinli ve tecrübeli olarak rahatlıkla kontrol edebilecek, daha faydalı sonuçlar elde edebilecek. İkincisi piyasada para kazanacak. Bu da çok önemli. Üçüncüsü belki manevi açıdan çok daha önemli. Çünkü özel hastalarımıza hizmet edecek. Bu Türkiye’de çok az. Simülasyon merkezi Türkiye’de ilk. Bu açıdan da önem arz ediyor. Bu üç tane ünitemizin de fakültemize, üniversitemize, Konya’mıza, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"

KONYA'DA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİJİTAL SİMÜLASYON MERKEZİ...

KONYA'DA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİJİTAL SİMÜLASYON MERKEZİ, MİKROSKOP DESTEKLİ EĞİTİM SALONU, GENEL ANESTEZİ ÜNİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ.

KONYA'DA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİJİTAL SİMÜLASYON MERKEZİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Yeni Yıl Tedbirleri İçin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı
2
İstanbul Merkezli 'Change Otobüs' Operasyonu: 27 Kişinin Kimliği Tespit Edildi, 14 Tutuklama
3
Kırklareli'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Vali Uğur Turan Başkanlığında Kararlaştırıldı
4
Niğde'de Yasadışı Silah Operasyonu — 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem
5
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi
6
Ağrı'da Doğum Günü Pastası Faciası: Öğrenci Remziye Horuz Yaşamını Yitirdi
7
Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı'nın Temeli Atıldı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi