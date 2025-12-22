DOLAR
Hatay'da kırsal afet konutlarında çalışmalar sona yaklaştı

Vali Mustafa Masatlı, Antakya ve Reyhanlı'deki kırsal afet konutlarını inceledi; Madenboyu, Melekli, Tayfur Sökmen ve Varışlı mahallelerinde projeler tamamlanmak üzere.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:08
Hatay'da kırsal afet konutlarında çalışmalar sona yaklaştı

Hatay'da kırsal afet konutlarında çalışmalar sona yaklaşıyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki yapımı devam eden kırsal afet konutlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Masatlı, vatandaşlar için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay'da, asrın felaketinin izleri silinerek vatandaşlar yeniden yuva sahibi olmaya devam ediyor. Kent merkezleri adeta yeniden inşa edilirken, kırsal yerleşimlerde de kısa sürede konutlar yükseliyor.

Projelerin detayları

Madenboyu Mahallesi ve Melekli Mahallesi kırsal afet konutları 121 konuttan oluşuyor. Tayfur Sökmen Mahallesi ile Varışlı Mahallesi kırsal afet konutları ise 174 konuttan meydana geliyor.

Vali Masatlı'nın incelemeleri, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve vatandaşların kısa sürede güvenli konutlarına kavuşmasının hedeflendiğini gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

