Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı

Kaza Detayları

Nevşehir’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bekdik TOKİ blokları yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemedi.

Araçların düşük hızda ilerlemesi, olası daha büyük bir kazanın önüne geçti. Kazanın ardından araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadığı belirtildi.

Görüntüler

Olay anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza görüntüleri, olayın gelişimini belgeleyen önemli bir kayıt oluşturdu.

