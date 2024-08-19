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Nevşehir'deki Üzücü Kaza: İki Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı

Nevşehir'de yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeş, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:49
Nevşehir'deki Üzücü Kaza: İki Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı

Nevşehir'deki Trafik Kazası

Nevşehir'de, 50 ADJ 398 plakalı otomobilin 60 DP 225 plakalı tıra arka çarpması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Bu kaza sonucunda, Arda Çölyen (19) ve kardeşi Ayberk Çölyen (18) yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

İkindi namazının ardından, Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Çölyen ailesi ve birçok vatandaş katıldı. Törende, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan da yer aldı.

Ağır Yaralılar İçin Tedavi Devam Ediyor

Yaşanan kazada ağır yaralanan E.A, R.S.G ve B.Y.'nin tedavileri ise Nevşehir, Ankara ve Kayseri’deki hastanelerde devam ediyor.

Nevşehir Emek Mahallesi'nde yaşanan bu üzücü olay, şehirde derin bir üzüntüye neden oldu. Kazada hayatını kaybeden kardeşler, Kaldırım Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Kazada...

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Kazada yaşamlarını yitiren Arda ve Ayberk Çölyen için ikindi vakti Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Kazada...

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Kazada yaşamlarını yitiren Arda ve Ayberk Çölyen için ikindi vakti Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Kazada...

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Kazada yaşamlarını yitiren Arda ve Ayberk Çölyen için ikindi vakti Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'nde tören düzenlendi.

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