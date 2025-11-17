Nevşehirli Muhtar İlhan Kavaklı 55 Yıldır Tersten Okuyor, Yazıyor ve Konuşuyor

Nevşehir'de 67 yaşındaki muhtar İlhan Kavaklı, yaklaşık 55 yıldır kitapları, yazıları ve konuşmaları tersten okuyup yazıyor; alışkanlığı ortaokul yıllarında başladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:14
Nevşehirde yaşayan 67 yaşındaki İlhan Kavaklı, yaklaşık 55 yıldır tersten okuma, yazma ve konuşma alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Üçüncü dönem mahalle muhtarlığı yapan Kavaklı, bu eşsiz alışkanlığına ortaokul yıllarında başladığını söylüyor.

Alışkanlığın Başlangıcı ve Gelişimi

Kavaklı, alışkanlığının ilk dönemlerini şöyle anlatıyor: 'Tersten okumaya ortaokul yıllarında başladım. İlk olarak ders kitaplarının adlarını tersten okumaya başladım. Farkında olmadan zamanla alışkanlık haline geldi.'

Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve aynı zamanda Ürgüp'te butik otel işleten Kavaklı, kitapların üzerindeki yazıları tersten okumaya başlayarak bu yeteneğini geliştirdiğini belirtiyor. 'Yaklaşık 55 yıldır tersten okuyup yazabiliyorum. Hatta spikerlerle yarışabileceğimi düşünüyorum' diyor.

Hayatından Kesitler

Kavaklı, askerlikteki bir tanıdığına tersten mektup yazıp gönderdiğini anlatarak, 'Mektubu alınca önce ne olduğunu anlayamamış. Daha sonra yaklaşık iki saatte okuyabilmiş' ifadelerini kullandı.

Ailenin Gözünden

Kavaklı’nın eşi Ahmet Kavaklı, eşinin tersten konuşmasına ilk yıllarda anlam veremediğini belirtiyor: 'Başlarda ne dediğini anlamıyordum. Zamanla bazı kelimeleri çözmeye başladım. Beni çağırırken ya da bir şey istediğinde tersten konuşuyordu. Her dediğini anlamasam da bazılarını artık çözebiliyorum.'

İlhan Kavaklı’nın uzun yıllara dayanan bu sıra dışı alışkanlığı, hem günlük yaşamında hem de iletişim biçiminde kendine özgü bir iz bırakmış durumda.

