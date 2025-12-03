Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı

Niğde'de düzenlenen 3 Aralık programında Vali Cahit Çelik engelli bireylerin desteklenmesi çağrısında bulundu; hizmet ve etkinlikler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 19:01
Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir program gerçekleştirildi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Program ve katılımcılar

Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili Melih Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çelik'in mesajı

Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları güçlüklerin görünür kılınmasının ve toplumsal duyarlılığın artırılmasının önemine dikkat çekti. 3 Aralık'ın yalnızca bir farkındalık günü değil, aynı zamanda sorumlulukları yeniden hatırlatan önemli bir çağrı olduğunu belirten Vali Çelik, 'Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak sadece bugün değil, her gün hepimizin ortak görevidir' dedi.

Çelik ayrıca engelliliğin çoğu zaman bireyin durumundan değil, fiziksel ve sosyal engellerden kaynaklandığını ifade ederek, asıl hedefin engeli değil, engeli ortaya çıkaran şarlatı ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Hizmetler ve rakamlar

Niğde'de engelli bireylere yönelik hizmetlere ilişkin bilgi veren Vali Çelik, ikisi resmi, ikisi özel olmak üzere dört engelli bakım merkezinde toplam 439 kişiye hizmet verildiğini aktardı. Ayrıca Niğde merkezde 1233 kişiye engelli aylığı, 116 kişiye engelli yakını aylığı ödendiğini bildirdi.

Evde bakım hizmetleri kapsamında ise yalnızca Ekim 2025'te 2818 kişiye 32 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapıldığı belirtildi.

Etkinlikler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler de engelli bireylerin toplumsal yaşama etkin katılımının önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören engelli bireyler tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu ve şiirler okundu.

Program kapsamında engelli bireyler tarafından hazırlanan el işi ve resim çalışmalarının yer aldığı bir sergi de açıldı. Katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ NURETTİN KESLER

