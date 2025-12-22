Niğde'de İlhanlı Demiryolu Alt Geçit Projesi ile İki Yaka Birleşiyor

Niğde'de İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçit Projesi başlatıldı

Niğde Belediyesi, şehrin güney aksında yıllardır süren trafik sorununu kökten çözmeyi amaçlayan İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçit Projesini hayata geçirerek çalışmalara resmen başladı.

Proje Detayları

İhale bedeli 65 milyon 21 bin TL olarak kaydedilen projede, işin süresi 180 gün olarak belirlenmiş olup, projenin 22 Mayıs 2026 tarihinde hizmete açılması planlanıyor. Yeni alt geçit, demiryolu hattının şehir içi ulaşımda oluşturduğu engeli ortadan kaldırmayı ve İlhanlı ile Nar mahallelerini Adana Caddesi üzerinden birbirine bağlamayı hedefliyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Niğde Valisi Cahit Çelik, törende projenin kentin gelişimi açısından kritik bir adım olduğunu belirterek mevcut menfezin yetersizliğine işaret etti. Vali Çelik, yeni yapılacak 20 metre genişliğindeki alt geçidin hem araç hem de yaya ulaşımı için modern bir çözüm sunacağını ifade etti ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti. Adı geçenler arasında Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, bölge müdürlüğü ve milletvekilleri yer aldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, temel atma töreninde projenin şehir ulaşım altyapısı için önemini vurguladı. Başkan Özdemir, 'Tabiri caizse şehrimizin iki yakasını bir araya getiriyoruz' diyerek, yaklaşık iki yıl süren hazırlık sürecinin ardından uygulama aşamasına geçildiğini belirtti.

Mühendislik ve Ulaşım Planı

Başkan Özdemir, alt geçidin zor bir zeminde inşa edildiğini belirterek, zemin sıvılaşması riskine karşı 142 adet fore kazık ile zemin güçlendirmesi yapılacağını açıkladı. Ayrıca çalışmalar sırasında tren seferlerinin kesintiye uğramayacağını vurgulayan Özdemir, demiryolu hattının geçici olarak askıya alınarak ulaşımın aksamadan sürdürüleceğini ifade etti.

Projenin finansmanında bir sorun bulunmadığını belirten Özdemir, Niğde Belediyesi'nin mali açıdan güçlü olduğunu vurguladı ve ihalenin süre olarak 6 ay olmasına rağmen çalışmaları Nisan sonu veya en geç Mayıs ayında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Beklenen Etki

Toplam 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli ve yaya geçidi bulunan modern alt geçidin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşımın büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor. Proje, özellikle Adana Caddesi üzerindeki yoğun trafiği hafifletmeyi amaçlıyor.

