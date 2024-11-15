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Niğde'de Kamyon Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Niğde'de, kamyonun çarpması sonucu 59 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:14
Niğde'de Kamyon Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Niğde'de Trajedi: Yaya Hayatını Kaybetti

Niğde'de meydana gelen üzücü olayda, 60 yaşındaki Ü.D. yönetimindeki 51 DV 989 plakalı kamyon, Yeşilgölcük beldesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Özmen’e çarptı. Olay, Niğde-Nevşehir kara yolunda gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olan Özmen'i hızla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Özmen kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Emniyet güçleri, olayla ilgili gerekli incelemeleri sürdürmekte ve kazanın nedenlerini araştırmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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