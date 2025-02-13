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Niğde'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Niğde'de kötü hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:40
Niğde'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim ile il merkezi ve ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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