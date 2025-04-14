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Niğde Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Niğde'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:29
Niğde Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu

Niğde merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Niğde Valiliği'nin yaptığı açıklama ile duyuruldu.

Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşların kullandıkları GSM hatları üzerinden bilgileri olmadan SIM kart değişikliği ve yenileme işlemi yaparak bağlı oldukları kripto varlıklarını ele geçiren dolandırıcılara karşı sıkı bir çalışma başlattı.

İki İlde Eş Zamanlı Operasyon

Yapılan çalışmalar sonucunda, Niğde ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında 17 dijital materyal, suç içerikli olabileceği değerlendirilen ajanda, tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmekte.

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı....

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında 17 dijital materyal, suç içerikli olabileceği değerlendirilen ajanda, tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı....

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında 17 dijital materyal, suç içerikli olabileceği değerlendirilen ajanda, tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

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