Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde Ameliyathane Yangını Kontrol Altında

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasındaki ameliyathane bölümünde çıkan elektrik kaynaklı yangın hızlı müdahale ile söndürüldü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:51
Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde Ameliyathane Yangını Kontrol Altında

Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde Ameliyathane Yangını Kontrol Altında

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek binasının ameliyathane bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, ameliyathane bölümündeki iklimlendirme ünitesinde elektrik kaynaklı küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Olayın hemen ardından hastane ekipleri ve itfaiye kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, herhangi bir hasta ya da personelin olumsuz etkilenmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca hastanenin kesintisiz ve aktif şekilde hizmet vermeye devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ya da riskli durumun bulunmadığı vurgulandı.

Yetkililerin açıklaması

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor imzalı duyuruda, çıkan yangına kısa sürede müdahale edildiği ve endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN YENİ EK BİNA AMELİYATHANE BÖLÜMÜNDE KÜÇÜK...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN YENİ EK BİNA AMELİYATHANE BÖLÜMÜNDE KÜÇÜK ÇAPLI BİR YANGIN MEYDANA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Afyonkarahisar'da Takla Atan Tofaş'ın 21 Yaşındaki Sürücüsü Öldü
3
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
4
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
5
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
6
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
7
Samsun'da motosiklet alarmı: 2 bin 798 kaza, 5 ölü, 2 bin 360 yaralı (2025)

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali