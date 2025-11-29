Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde Ameliyathane Yangını Kontrol Altında

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek binasının ameliyathane bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, ameliyathane bölümündeki iklimlendirme ünitesinde elektrik kaynaklı küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Olayın hemen ardından hastane ekipleri ve itfaiye kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, herhangi bir hasta ya da personelin olumsuz etkilenmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca hastanenin kesintisiz ve aktif şekilde hizmet vermeye devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ya da riskli durumun bulunmadığı vurgulandı.

Yetkililerin açıklaması

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor imzalı duyuruda, çıkan yangına kısa sürede müdahale edildiği ve endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi.

