Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde ameliyathaneler yeni alanda hizmete başladı

Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde ameliyathaneler, geçen hafta sonu çıkan yangının ardından hastane içindeki yeni alana taşınarak hizmete başladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:15
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen hafta sonu ameliyathane bölümünde meydana gelen yangının ardından, zarar gören birimlerin hizmet verebilmesi için hızlı bir çalışma yürütüldü.

Afet yönetimi planı ile kesintisiz hizmet

Yangının ardından operasyonların aksamaması amacıyla devreye alınan afet yönetimi planı kapsamında, ameliyathaneler kısa sürede hastane içinde hazırlanan yeni alana taşındı ve hizmet vermeye başladı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Afet yönetimi planlarımız doğrultusunda ameliyathaneleri ivedilikle hazırladığımız yeni alanlara taşıyarak hizmet vermeye başladık. Yaşanan olay dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; sürecin en hızlı şekilde yönetilmesi için özveriyle çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve koordinasyon içinde kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz" denildi.

Olayın seyri

Hafta sonu yaşanan yangında ameliyathane bölümünde yoğun duman oluşmuş, ekipler kısa sürede müdahalede bulunarak alevlerin diğer birimlere sıçramasını engellemişti.

