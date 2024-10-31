Nijerya'da Bina Çöktü: 10 Kayıp ve Yaralılar

Nijerya'da Trajik Bina Çökmesi

Nijerya'nın Oyo eyaletinin Jegeda Oluloyo bölgesinde meydana gelen feci bir olayda, 2 katlı bir bina gece saatlerinde çöktü.

Kurtarma Çalışmaları ve Kayıplar

Oyo Eyaleti İtfaiye Ajansı'nın açıklamasına göre, çöken binanın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında 10 kişinin cesedi bulundu.

Ayrıca, enkazdan çıkarılan 7 yaralı yetkili ekipler tarafından hızla hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Olayın Sebepleri

Olayın ardından yerel halk ve yetkililer, binanın inşaat kalitesi ve güvenliği üzerine endişelerini dile getirdi. Olayın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.